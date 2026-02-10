Detenido alcalde de Guayaquil en investigaciones de presunta delincuencia organizada

Quito, 10 feb (EFE).- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido detenido este martes, junto a otras diez personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.

En el llamado caso Goleada, el Ministerio Público indicó que se ejecutaron órdenes de detención «con fines de formulación de cargos» contra once personas investigadas en esta causa, «entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier A.».

El alcalde de Guayaquil porta grillete electrónico por otro caso, denominado Triple A, que investiga un presunto tráfico de combustibles. EFE

