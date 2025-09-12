Detenido el asesino de Charlie Kirk, un hombre de 22 años al que entregó un familiar

Washington, 12 sep (EFE).- Las autoridades estadounidenses anunciaron este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, un varón de 22 años identificado como Tyler Robinson, al que un familiar entregó a las autoridades después de que admitiera el crimen cometido el pasado miércoles en Utah.

Robinson aparentemente fue arrestado en torno a las 04.00 hora local de hoy (10.00 GMT) en el condado de Washington, donde residía, según documentos a los que ha tenido acceso el diario The Washington Post, que afirma que el sospechoso se entregó a las autoridades.

Fue el presidente de EE.UU., Donald Trump, el que anunció -un par de horas antes de que el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah detallaran el arresto en rueda de prensa- la detención del supuesto asesino. Lo hizo en directo en televisión, uno de sus escenarios predilectos.

Trump pide pena de muerte

En una entrevista en la cadena Fox News y, tras disertar previamente sobre su asistencia a un partido de béisbol en la víspera, Trump confirmó el arresto, agradeció su labor a las fuerzas de seguridad, alabó la figura de Kirk, considerado un aliado muy cercano a él.

Y dijo que espera que el responsable sea hallado culpable y reciba la pena de muerte.

A falta de una acusación formal, los cargos que permiten detener de momento a Robinson incluyen obstrucción a la justicia y asesinato con agravantes, el cual puede castigarse con la pena capital en Utah.

A su vez, la cadena CNN ha asegurado que el Departamento de Justicia se plantea acusar hoy mismo a nivel federal a Robinson de este segundo delito.

Trump adelantó también que al sospechoso lo atraparon gracias a información ofrecida por un familiar que identificó como el padre de Robinson, aunque en la rueda de prensa posterior no se detalló el grado de parentesco del informante.

Mensajes en las balas

En esa conferencia de prensa posterior se explicó que el arma que empleó para asesinar de un disparo en el cuello a Kirk el miércoles en la Universidad Utah Valley (UVU), en Orem, a unos 400 kilómetros de la residencia de Robinson, fue un rifle de caza Mauser M98 con visor y que el sospechoso inscribió diversos mensajes en la munición que introdujo en el cargador.

Según aseguró el gobernador de Utah, Spencer Cox, el casquillo de la bala que disparó Robinson y que le quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía «Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?», expresión utilizada por jugadores ‘online’ para trolear a sus oponentes.

En el cargador del rifle las autoridades hallaron otros casquillos de bala sin usar que contenían mensajes como «Oye, fascista, ¡Atrápalo!» o «Si puedes leer esto, eres gay jajaja».

Intensa búsqueda de más de 30 horas

El arresto de Robinson ha puesto fin a una intensa búsqueda a gran escala activada por el FBI y varias agencias gubernamentales que ha durado más de 30 horas.

Después de detener y liberar a dos sospechosos el miércoles, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de hasta 100.000 dólares para quien tuviera información veraz que condujera a la captura del asesino de Kirk, que falleció en el exterior del campus de UVU mientras participaba en uno de sus conocidos debates con estudiantes.

Según las autoridades, Robinson le disparó desde un tejado situado a algo más de un centenar de metros del que se descolgó después para huir a una zona arbolada, según muestra un vídeo de seguridad publicado hoy, y cambiarse después la ropa oscura que se había puesto para cometer el asesinato.

Distintos medios han señalado que Robinson había sido un buen estudiante y en internet se han compartido fotos que lo muestran junto a su familia o en el campus de su universidad, que revelan también lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad. EFE

