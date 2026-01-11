Detenido el jefe de gabinete de Netanyahu acusado de obstruir una investigación

Jerusalén, 11 ene (EFE).- La Policía israelí detuvo este domingo a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de haber obstruido una investigación sobre una presunta filtración de información clasificada al periódico alemán Bild.

Este cuerpo de seguridad informó en un comunicado de la detención de «un alto cargo de la oficina del primer ministro» para ser interrogado «bajo sospecha de obstrucción a la investigación» y medios israelíes concretaron que el arrestado es Baverman, recientemente nombrado próximo embajador de Israel en Reino Unido.

Según dichos medios, su detención se produce después de que el exasesor de Netanyahu Eli Feldstein afirmara que Baverman le aseguró que podría anular una investigación -que él conocía desde hacía meses aunque aún no había salido a la luz- sobre la filtración al periódico alemán.

Feldstein está siendo investigado, junto a otro exasesor del primer ministro, por el escándalo Catargate, sobre los pagos de Catar a cambio de que crearan una campaña favorable en medios israelíes hacia este país.

Fuentes policiales informaron al Canal 12 israelí de que se espera un careo entre Baverman y Feldstein.

Aunque Netanyahu no ha sido imputado por el momento en la investigación del Catargate, está siendo juzgado por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres causas separadas de corrupción que se están juzgando de manera conjunta desde 2020, en un largo proceso en el que el primer ministro comenzó a declarar hace un año.

En reacción a la detención de Baverman, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió la suspensión inmediata de su nombramiento como embajador en el Reino Unido.

«Es imposible que una persona sospechosa de estar implicada en la obstrucción de una investigación de seguridad sea el rostro de Israel en uno de los países más importantes de Europa», dijo en su cuente de X.

El líder formación izquierdista israelí Los Demócratas, Yair Golan, publicó por su parte en la misma red social fotos de Baverman y Feldstein afirmando que se trata de «una familia criminal que se ha apoderado de Israel».EFE

