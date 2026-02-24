Detenido en aeropuerto un ruso que intentó sacar del país más de 450 medallas soviéticas

Moscú, 24 feb (EFE).- Un ruso que intentó sacar del país más de 450 medallas de la época soviética fue detenido este martes en el aeropuerto internacional de Moscú-Sheremétivo, informaron medios locales.

El portal Moskvich Mag indica que en el equipaje del pasajero fueron halladas 455 condecoraciones estatales, 37 documentos de archivo y un busto de bronce del mariscal Kliment Voroshilov.

Entre las distinciones se encontraban medallas ‘Por la Defensa de Moscú’ y ‘Por la toma de Berlín’, entre otras.

El valor de los artículos, algunos de los cuales se consideran bienes culturales, supera los 600.000 rublos (casi 8.000 dólares).

El pasajero, que pretendía volar a China, aseguró que se trata de una colección privada, pero no pudo mostrar ningún recibo ni otros documentos que corroboren su versión.

Se ha abierto una causo penal por contrabando de bienes culturales. EFE

