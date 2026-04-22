Detenido en Argentina un colombiano acusado de participar en el asesinato de Uribe Turbay

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(Actualiza con más información sobre la participación del detenido en el ataque)

Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron «a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá», informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, identificó al detenido como Brayan Ferney Cruz Castillo y subrayó que fue «partícipe en la logística» del asesinato.

«Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga», añadió Monteoliva, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que anticipó además que ya se iniciaron los trámites para la pronta expulsión del detenido, aunque sin indicar plazos.

Tanto la ministra como el comunicado del ministerio hicieron referencia a la participación del detenido en un ataque con explosivos, pese a que el ataque contra Uribe Turbay fue con disparos de arma de fuego.

Poco después, sin embargo, aclararon en un nuevo comunicado que Cruz Castillo está acusado de haber planificado y ejecutado un ataque con explosivos contra Uribe Turbay cuatro días antes del ataque mortal que, sin embargo, no llegó a consumarse.

«En dicho evento, se colocó un artefacto explosivo con base magnética en un vehículo oficial asignado a la custodia de Miguel Uribe Turbay. Este hecho no llegó a consumarse, pero fue investigado de manera autónoma por las autoridades competentes y es considerado un acto preparatorio», explicó el ministerio.

La detención se produjo en la sede de un tribunal en la capital argentina, donde el sospechoso se presentaba en el marco de una causa local por hurto de un vehículo, según explicó el comunicado del ministerio.

El texto precisó además que el caso quedó en manos de un juzgado, donde aguarda «las actuaciones procesales de rigor y a la espera de su extradición».

Además, explicó que el acusado había ingresado a Argentina mediante un paso fronterizo no habilitado, y que su captura fue fruto del trabajo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó a Uribe Turbay. EFE

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