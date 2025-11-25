Detenido en Ecuador por maltratar a su mujer y su bebé, que habían viajado desde España

Madrid, 25 nov (EFE).- Agentes de la Policía española participaron, junto a la Policía de Ecuador, en la detención de un hombre por violencia de género y detención ilegal a su mujer y su hija de siete meses, ambas españolas, que habían viajado en octubre a Guayaquil para que el padre conociera a la bebé.

La investigación comenzó hace unas semanas, cuando el padre de la mujer y abuelo de la niña acudió a la Policía al temer por la vida de sus familiares después de recibir un vídeo en el que se observaba a su hija sangrando por la boca, tras haber sido maltratada físicamente por su marido.

La mujer había pedido a sus padres contactar con la policía porque temía que su pareja, tal y como este le había manifestado, le permitiera regresar a España en diciembre, pero impidiera que la menor saliera de Ecuador.

Iniciadas las pesquisas en España, se solicitó la cooperación policial internacional con las autoridades de Ecuador.

Durante la investigación, se averiguó que la víctima continuaba sufriendo agresiones a diario y presentaba lesiones por todo el cuerpo y que habían comenzado a dirigirse también contra la hija en común, a la que agredía cuando la pequeña lloraba.

A través de rápidas gestiones del Consejero de Interior de la Embajada de España en Ecuador y de las investigaciones policiales, los agentes lograron averiguar el paradero de la mujer y su hija en la ciudad de Guayaquil.

Con esa información, las autoridades ecuatorianas desplegaron de forma urgente dos equipos tácticos al lugar, ya que, además, el presunto autor había amenazado con que si se presentaban agentes de policía abriría fuego contra ellos.

La operación policial concluyó con la localización de las dos víctimas y con la detención del hombre.

La mujer y su hija fueron trasladadas a un centro hospitalario para ser asistidas y valoradas por personal médico. Las víctimas permanecerán en una casa de acogida hasta que finalicen los trámites oportunos y ambas puedan regresar a España. EFE

