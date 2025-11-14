Detenido en Grecia el jefe de una red mundial que robó millones de euros en criptomonedas

2 minutos

Viena, 14 nov (EFE).- El jefe de una red criminal que suministraba programas informáticos con los que desde 2020 se accedió a monederos de criptomonedas en decenas de miles de ordenadores de todo el mundo ha sido detenido en Grecia, según informan este viernes los medios griegos.

El arresto tuvo lugar el pasado día 3 como parte de la ‘Operación Endgame’ de Europol, ejecutada en once países, incluídos Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.

La emisora griega Skai explica que el detenido es un ciudadano albanés de 37 años que desde 2020 estuvo usando un ‘software’ malicioso llamado ‘VenomRAT’ que facilita el acceso a ordenadores en busca de carteras de criptomonedas para posteriormente vaciarlas gradualmente sin que el propietario notase la pérdida.

Europol ha informado de que el detenido llegó a tener acceso a más de 100.000 monederos de criptomonedas, con un valor potencial de millones de euros.

Con todo. el ‘hacker’ no robó directamente criptomonedas, sino que alquiló el ‘software’ a más de 1.000 personas, por precios que oscilaba entre los 150 euros semanales, 1.500 euros mensuales o varios miles de euros anuales, según Skai.

Según un comunicado de la Policía griega, se han confiscado siete discos duros, tres memorias USB y una billetera digital con criptomonedas por valor de más 140.000 dólares, entre otros artículos.

También se incautaron 15.000 en efectivo, once tarjetas de débito y teléfonos móviles.

Entre el 10 y el 13 de noviembre, en la última fase de la operación se coordinó desde la sede de Europol en La Haya, en la que se descubrieron 1.025 servidores vinculados al programa de robo de información ‘Rhadamanthys’, el botnet ‘Elysium’ y el troyano ‘VenomRAT’.

Europol confirmó que más de 100 agentes de las fuerzas del orden de Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, los Países Bajos y Estados Unidos participaron en la operación. EFE

nmv/as/jgb