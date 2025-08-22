The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Italia un ucraniano sospechoso de coordinar el sabotaje del gasoducto Nord Stream

Un ucraniano, sospechoso de ser uno de los coordinadores del comando de sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream en el mar Báltico en 2022, fue detenido el jueves en Italia, informó la fiscalía federal alemana.

«La fiscalía federal alemana ordenó la detención, en virtud de una orden de arresto europea, del ciudadano ucraniano Serhii K. por parte de la policía italiana en la provincia de Rimini», según un comunicado.

«Serhii K. formaba parte de un grupo de personas que, en septiembre de 2022, colocaron explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 cerca de la isla (danesa) de Bornholm», escribe la fiscalía federal alemana, especializada en casos de terrorismo.

Se trata «probablemente de uno de los coordinadores de la operación» de sabotaje, añade.

El 26 de septiembre de 2022 se detectaron cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 frente a la isla danesa de Bornholm, que conectan Rusia con Alemania y están en medio de las tensiones geopolíticas desde el inicio de la guerra en Ucrania. 

Ninguno de ellos estaba operativo cuando se produjeron las fugas. Moscú ya había dejado de suministrar gas a través del Nord Stream 1, por el diferendo que enfrenta a Rusia con los países europeos que apoyan a Ucrania. El Nord Stream 2 nunca se llegó a poner en marcha.

Según la fiscalía alemana, «para el transporte, él y sus cómplices utilizaron un velero que había zarpado de Rostock», un puerto alemán en el Báltico.

«El velero fue alquilado a una empresa alemana con documentos de identidad falsos a través de intermediarios», prosigue en su comunicado.

«Los explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022. Las explosiones causaron graves daños a los dos gasoductos», recuerda la fiscalía.

Tras su traslado por las autoridades italianas a Alemania, el sospechoso ucraniano comparecerá ante un juez del tribunal federal de justicia alemán.

