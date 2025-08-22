The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Japón un fisio por vender copias falsas de la primera edición de ‘Dragon Ball’

Tokio, 22 ago (EFE).- Las autoridades japonesas han detenido a un fisioterapeuta bajo sospecha de violar la ley de marcas registradas por vender copias falsificadas de la primera edición del manga de ‘Dragon Ball’, unos tomos escasos que alcanzan precios elevados y son muy codiciados en las plataformas de venta de segunda mano.

El arrestado ha sido identificado como Hang Biao, un profesional de la salud de nacionalidad china residente en la ciudad de Mito.

Hang es sospechoso de haber violado la normativa local sobre marcas registradas por haber vendido dos volúmenes falsificados de la primera edición de la icónica obra del fallecido dibujante nipón Akira Toriyama por 13.000 yenes (unos 75,50 euros) entre marzo y abril de este año en una plataforma de venta en línea, según detalles de la investigación publicados por la cadena pública NHK.

Los primeros ejemplares de ‘Dragon Ball’ son una rareza y son muy cotizados entre coleccionistas, por lo que alcanzan precios elevados en este tipo de portales.

En la plataforma Mercari, una de las más utilizadas en Japón para este tipo de transacciones, se han llegado a pagar 100.000 yenes (580 euros) por uno sólo de estos tomos y el precio más caro solicitado por uno de los vendedores es de 450.000 yenes (2.600 euros).

Las copias falsificadas gestionadas por el detenido presentaban defectos de impresión como textos de diálogo que se salían de los marcos de los bocadillos en algunas páginas.

La policía inició una investigación sobre este asunto tras la petición de asesoramiento de un hombre de la ciudad de Shizuoka, en el centro del país, que había adquirido uno de estos volúmenes en una de estas plataformas de comercio electrónico.

Según las pesquisas policiales, el detenido estaba a cargo de recibir y enviar los productos falsos, y continúan investigándose los detalles sobre cómo se imprimieron y vendieron los tomos. EFE

