Detenido en Nicaragua por corrupción de menores uno de los 10 españoles más buscados

Madrid, 16 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido en ese país a Juan Herrera Guerrero, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados por la Policía Nacional española, como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión, por los que se enfrenta a 10 años de prisión.

La Dirección General de la Policía informó de que el prófugo ha sido localizado en Managua después de que el pasado noviembre se publicasen sus datos en la lista de los diez más buscados por las autoridades españolas.

Herrera cuenta con una extensa trayectoria delictiva iniciada en 2003 y en la que destaca un hecho, ocurrido en 2010, en el que presuntamente simuló ser policía para retener a tres menores de edad en la vía pública y realizarles tocamientos de índole sexual bajo el pretexto de que se trataba de «un cacheo de seguridad».

Además, es el supuesto líder de una organización criminal dedicada a la «sextorsión», que chantajeaba a menores con hacer públicas imágenes íntimas suyas en la red, unos hechos por los que se emitió una orden internacional de detención por extorsión y corrupción de menores.

Los agentes de la Policía determinaron que el prófugo había abandonado España y trazado un itinerario por distintos países para dificultar su rastreo.

Por medio de la colaboración con la Agregaduría del FBI en España, Herrera fue localizado en un primer momento en Guatemala, tras lo que se realizaron controles fronterizos junto a las autoridades guatemaltecas y hondureñas, que le ubicaron finalmente en Nicaragua.

La operación concluyó con su detención por parte de la policía nicaragüense y su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua, dada su situación irregular en el país. EFE

