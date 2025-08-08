Detenido en Portugal supuesto autor moral de homicidio en España en 2023

Lisboa, 8 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este viernes de la detención de un hombre de 40 años buscado en España por ser el supuesto autor moral del homicidio de una persona en un aparcamiento de la provincia de Barcelona en febrero de 2023.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el sospechoso también está investigado por supuesta asociación criminal.

El arresto tuvo lugar en la ‘región Oeste’ de Portugal, una subdivisión territorial que abarca 12 municipios ubicados unos 70 kilómetros al norte de Lisboa, en cumplimiento de una orden de detención europea.

El hombre es sospechoso de ser el líder de una organización criminal que se dedicaba «principalmente» al narcotráfico y a asaltar a otros traficantes, y es también el supuesto autor moral de la muerte de un miembro de un grupo criminal rival, víctima de un tiroteo en un aparcamiento en febrero de 2023, en la provincia de Barcelona (España), según la nota.

El investigado fue presentado ante un tribunal lisboeta, que dictaminó prisión preventiva mientras aguardan al proceso de extradición. EFE

