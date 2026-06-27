Detenido en Tailandia un australiano acusado de matar a una menor y meterla en una maleta

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Bangkok, 27 jun (EFE).- La Policía de Tailandia detuvo este sábado a un australiano de 45 años de edad, acusado de matar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo dentro de una maleta, según informaron las autoridades de Pattaya, la turística ciudad costera situada a dos horas de Bangkok.

En un informe difundido en Facebook, la Policía de Pattaya explicó que el hombre fue arrestado a la 1.15 hora local (18.15 GMT del viernes) en el aeropuerto de Suvarnabhumi, el principal del país y que sirve a Bangkok, cuando intentaba abandonar Tailandia.

Las autoridades aseguran tener pruebas contundentes contra el australiano, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de un condominio que lo muestran cuando entraba con la adolescente y, tiempo después, salía solo y «arrastrando una maleta grande».

Siguiendo imágenes de otras cámaras de seguridad, indica el escrito, agentes de la Policía llegaron hasta una zona cercana al turístico Mercado Flotante de Pattaya, situado junto a las vías del tren, donde el hombre habría abandonado la maleta.

«En el interior de la maleta encontraron el cuerpo de la víctima», subraya el reporte.

El australiano -a quien la Policía señala como responsable de «un brutal caso de asesinato y ocultamiento de cadáver»- ha sido puesto bajo custodia legal a la espera de que inicie su proceso judicial.

El asesinato premeditado en Tailandia es castigado hasta con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sentencia no suele aplicarse o cumplirse en el país, que no ejecuta a ningún prisionero desde 2018.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia declaró a la cadena pública del país oceánico ABC que estaba prestando asistencia consular al detenido.

Australia es uno de los países a cuyos viajeros no se les requiere visado en Tailandia, una de las mayores potencias turísticas del mundo, lo que permitió a 98.410 ciudadanos visitar la nación del Sudeste Asiático en 2025, según datos oficiales de Camberra. EFE

hp/rml