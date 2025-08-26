Detenido un hombre sospechoso de haber iniciado un incendio en el norte de Portugal

Lisboa, 26 ago (EFE).- La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal informó este martes de la detención de un hombre de 55 años que es sospechoso de haber provocado un incendio forestal en el distrito de Vila Real (norte del país).

La GNR explicó en un comunicado que la detención tuvo lugar hoy en el municipio de Mesão Frio tras haber recibido una denuncia de un incendio iniciado en la localidad de Vila Marim, sin especificar cuándo.

«Durante la operación, se descubrió que el incendio había sido provocado por llama directa, a través el uso de un mechero que se encontraba en posesión del individuo. La acción culminó en la detención del sospechoso y en la aprehensión de dicho mechero», según la nota.

El detenido ha sido declarado sospechoso formal (figura judicial lusa previa a la acusación) y los hechos han sido comunicados al Tribunal Judicial de Vila Real.

La ola de incendios rurales registrada este verano en Portugal ha dejado cuatro muertos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que falleció este sábado a raíz de las heridas sufridas días antes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, este martes hay 28 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que están siendo combatidos por 1.019 efectivos, 314 vehículos y 4 medios aéreos. EFE

