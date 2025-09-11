The Swiss voice in the world since 1935

Detenido un sospechoso por la violación y asesinato de una anciana en Ecuador

Quito, 11 sep (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a un hombre presuntamente implicado en el delito de violación y asesinato de una anciana de 83 años, hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio de Déleg, de la provincia andina del Cañar (sur).

La víctima, identificada como Luz B. y quien fue encontrada sin vida en su domicilio, presentaba signos evidentes de violencia sexual que fueron certificados posteriormente por la autopsia, anunció este jueves la Policía.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

Al conocer5se el caso y tras las tareas de investigación, se realizó un allanamiento y se detuvo en el sector Dubliay de la población a Wilson Javier Q, de 35 años, presunto implicado en el hecho que ha conmocionado a la ciudadanía.

Grupos de habitantes de Déleg, indignados por este crimen, acudieron a la Fiscalía para exigir que se les entregue al detenido y, al no conseguirlo, dañaron parte de las instalaciones y un vehículo de la Policía.

«El pueblo de Déleg está cansado, vamos a hacer justicia porque ya es demasiado», dijo una indignada ciudadana en el exterior del edificio de la Fiscalía, donde expresó su preocupación porque en la zona hay «mucha gente mayor que vive sola».

La Fiscalía indicó que desarrolla las diligencias correspondientes y formulará cargos contra el detenido. EFE

