Detenidos cinco sospechosos en Alemania de haber planeado atentado contra mercado navideño

2 minutos

Berlín, 14 dic (EFE).- La Policía alemana ha detenido a cinco sospechosos de haber planeado un atentado contra un mercado navideño en la zona de Dingolfing-Landau, en el sur de Alemania, informaron la Fiscalía General de Múnich y la Jefatura de Policía de Baja Baviera, que parten de una motivación islamista.

En un comunicado, estas instituciones germanas informaron de la detención, el pasado viernes, de un ciudadano egipcio de 56 años, de otros tres sospechosos de 30, 28 y 22 años, de nacionalidad marroquí, y de un sirio de 37 años.

Según el estado actual de las investigaciones, llevadas a cabo con la participación de la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución, el egipcio habría instado en una mezquita de la zona de Dingolfing-Landau a cometer un atentado con un vehículo contra un mercado navideño durante estas Navidades, «con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas».

Desde el punto de vista penal, esto se valora actualmente como intento de instigación al asesinato.

Los tres marroquíes, por su parte, habrían manifestado posteriormente su disposición a llevar a cabo el atentado.

Se les acusa de haberse declarado dispuestos a cometer asesinato.

Por último, el sirio habría reforzado la determinación criminal de los sospechosos mencionados.

«Actualmente se parte de una motivación islamista».

Los cinco sospechosos fueron detenidos provisionalmente el viernes por fuerzas especiales y presentados ante el juez de instrucción el sábado.

La Fiscalía General de Múnich, que actuó a través de la Oficina Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo, solicitó órdenes de prisión preventiva contra cuatro de los cinco acusados, las cuales fueron dictadas por un juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Múnich.

Esos cuatro sospechosos se encuentran en prisión preventiva en distintos centros penitenciarios, mientras que el quinto fue internado en custodia preventiva en virtud de una orden judicial conforme a las disposiciones de la Ley de Funciones Policiales. EFE

