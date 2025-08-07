Detenidos dos adolescentes al tratar de envenenar a un militar ruso por orden de Ucrania
Moscú, 7 ago (EFE).- Dos adolescentes rusos fueron detenidos por intento de asesinato de un militar al imprimir de veneno el manillar de su coche en Siberia, informó este jueves el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).
«El CIR está investigando una causa penal contra dos menores de edad residentes de Novosibirsk por intento de asesinato de un sujeto en ejercicio de funciones oficiales», informaron a través de su canal de Telegram.
Estipulan que los adolescentes actuaron bajo órdenes de los servicios secretos ucranianos, quienes les ofrecieron una recompensa económica por el asesinato de un militar ruso.
Para llevar a cabo el crimen, los acusados recibieron tres dosis con sustancias químicas peligrosas de parte de la inteligencia ucraniana.
Los jóvenes fueron grabados mientras aplicaban el veneno sobre el manillar del asiento del piloto del vehículo personal del militar, mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento público.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso frustró el intento de asesinato evitando daños a la víctima.
Actualmente se está investigando de qué clase de sustancia química se trataba.EFE
