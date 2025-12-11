Detenidos en Francia una veintena de presuntos compradores de muñecas sexuales infantiles

París, 11 nov (EFE).- Las fuerzas del orden francesas llevaron a cabo una serie de arrestos tras la identificación de una veintena de presuntos compradores de muñecas sexuales de apariencia infantil en las plataformas de compra en línea Shein y Ali Express, informó este jueves la Fiscalía de París.

Un tercio de los sospechosos ( de edades comprendidas entre un poco más de 20 años hasta casi 70) tienen antecedentes por delitos sexuales relacionados con menores, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La operación, que implicó a más de 60 agentes, supuso la detención simultánea de los sospechosos en sus domicilios por toda Francia y se ha abierto por los cargos de adquisición y posesión de imágenes o representaciones de carácter pornográfico de menores.

El procedimiento se inició el 3 de noviembre y corre a cargo de la Oficina de Menores francesa (OFMIN), que inició cuatro investigaciones para dar con potenciales compradores de estas muñecas en cada una de las cuatro plataformas de venta en línea que son objeto de las pesquisas: las chinas Shein, Ali Express y Temu, y la estadounidense Wish.

Al comprobar a comienzos de noviembre que en la oferta en línea de Shein en Francia se comercializaban muñecas sexuales con aspecto de niñas, armas y otra serie de productos ilegales, el Gobierno francés reclamó a la Justicia que suspenda la actividad de esta plataforma en el país.

Una decisión sobre la que el Tribunal Judicial de París se pronunciará el próximo día 19.

Para evitar el cierre en Francia, Shein decidió suspender temporalmente la oferta de vendedores externos y de cualquier producto que no sea ropa, además de retirar los productos incriminados, y sus letrados en la audiencia del pasado día 5 pidieron que la demanda del Ejecutivo sea declarada «inadmisible» por «desproporcionada e ilegal».

El abogado del Estado reclamó que se aplique la suspensión a Shein hasta que se implementen las medidas necesarias para evitar que se repita la venta de artículos problemáticos.

La Justicia francesa también abrió una investigación el pasado noviembre contra la compañía local Obey Me Dolls, dedicada a la venta en línea de «muñecas sexuales realistas», por la comercialización de dos modelos que presentaban «rasgos faciales infantiles» y «una altura de 140 centímetros» pese a promocionarse como modelos de «atractivo juvenil» y no pedófilos.EFE

