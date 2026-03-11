Detenidos tres hermanos por la explosión junto a la embajada estadounidense en Oslo

2 minutos

Copenhague, 11 mar (EFE).- Tres hermanos noruegos de origen iraquí han sido detenidos como sospechosos de haber causado la explosión registrada la madrugada del pasado domingo junto a la embajada de Estados Unidos en Oslo, informó este miércoles la Policía del país.

«La Policía ha detenido hoy a tres hermanos residentes en Oslo. Todos han sido imputados por violar el artículo 138 del Código Penal, usando explosivos para causar terror», dijo en rueda de prensa Christian Hatlo, fiscal policial.

Hatlo explicó que uno de ellos es quien supuestamente colocó el explosivo y los otros dos colaboraron en el acto.

Los tres son ciudadanos noruegos de origen iraquí y están en la veintena, informó la Policía, que no descarta más detenciones.

La Policía investiga ahora los motivos del ataque y si éste fue realizado por encargo de otro Estado.

«El papel y la responsabilidad de cada uno de los detenidos será ahora importante para la investigación. El foco está puesto en la declaración de los tres», dijo Hatlo.

La Policía noruega fue informada alrededor de las 01.03 horas (00.03 GMT) de la madrugada del domingo, después de que varias personas afirmaran haber oído una fuerte explosión cerca de la embajada estadounidense que dejó daños importantes junto a la entrada pero sin que hubiese víctimas.

Desde el principio, la versión policial apuntaba a un «ataque selectivo» que podía estar relacionado con la situación en Oriente Medio tras los ataques iniciados a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Policía difundió hace unos días una imagen del supuesto autor del atentado y descartó que la explosión fuese causada por una granada. EFE

