Detienen 15 haitianos indocumentados y a 2 dominicanos que transportaban a varios de ellos

1 minuto

Santo Domingo, 17 ene (EFE).- Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó próximo al puesto militar La Aminilla, en Dajabón, a 15 haitianos en condición migratoria irregular que eran transportados en motocicletas por cinco dominicanos, dos de los cuales fueron apresados y los otros lograron huir.

Las autoridades militares informaron este sábado en una nota que interceptaron cinco motocicletas que eran utilizadas para el transporte ilegal de extranjeros. Del total de detenidos 14 son hombres y una mujer.

Las motocicletas eran conducidas por dominicanos. Tres de los conductores lograron huir, pero dos fueron apresados, entre ellos un menor de edad. Cada conductor transportaba tres haitianos indocumentados.

El conductor adulto fue identificado como Javier Peralta, dominicano, de 32 años, residente en Dajabón. La identificación del menor se omite por razones legales.

Los detenidos, junto a los extranjeros indocumentados, fueron puestos bajo custodia conforme a los procedimientos establecidos.

Las motocicletas ocupadas corresponden a diferentes marcas y modelos, todas de color negro, las cuales fueron retenidas como parte del proceso investigativo.EFE

