Detienen a alcalde mexicano de Tequila por extorsión y vínculos con el narcotráfico

3 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- Autoridades federales anunciaron este jueves la detención en el estado mexicano de Jalisco (oeste) del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, a quien acusan de extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la detención, como parte de la ‘Operación Enjambre’, una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.

«También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas», acotó el funcionario.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

Fuentes oficiales detallaron a EFE que la detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro, quien es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

En el mismo operativo fueron detenidos tres funcionarios municipales: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos son señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CJNG.

Las fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, durante un evento público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

La Operación Enjambre forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, localidad de más de 40.000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara. EFE

