Detienen a funcionaria de Ecuador por presunta colaboración con banda criminal Los Lobos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 12 dic (EFE).- La Policía de Ecuador desarticuló un brazo armado de Los Lobos, uno de los grupos criminales más activos del país, en un operativo que dejó detenida a una funcionaria de la Fiscalía en la provincia costera de Los Ríos por presuntamente colaborar con la organización, según informó el cuerpo armado.

De acuerdo con la Policía, la mujer proporcionaba información sensible e intervenía en los procesos legales a favor de esta estructura delictiva.

El operativo, denominado ‘Jauría’, se ejecutó el 12 de diciembre en la ciudad de Babahoyo e incluyó el allanamiento de varias viviendas, lo que permitió la detención de ocho presuntos integrantes de Los Lobos.

Los arrestados se dedicaban a cometer delitos de “alto impacto”, según la institución, entre ellos terrorismo, extorsión, robo, asesinato, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas.

Además, todos registran diversos antecedentes por delitos como tenencia de droga, extorsión, rebelión, robo, homicidio y tenencia de armas.

Durante la intervención también se incautó un arma, 32 cartuchos, un vehículo y dos motocicletas, así como dos computadoras y once teléfonos móviles.

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia reciente y se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido con un aumento del 47 % de las muertes violentas en 2025 pese a la “guerra” declarada desde inicios de 2024 por el presidente Daniel Noboa a las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como grupos “terroristas”. EFE

af/rrt

