Detienen a una mujer por amenazar en redes sociales a la presidenta electa de Costa Rica

2 minutos

San José, 4 feb (EFE).- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvo este miércoles a una mujer como sospechosa de lanzar amenazas en redes sociales contra la presidenta electa del país, Laura Fernández.

El OIJ indicó que llevó a cabo una allanamiento en una vivienda en la localidad de Tejar de El Guarco, provincia de Cartago, unos 25 kilómetros al este de San José, donde detuvo a una mujer de 26 años como sospechosa del delito de amenazas agravadas.

La investigación del caso inició el lunes pasado cuando el OIJ recibió informaciones confidenciales acerca de que la mujer estaba publicando videos en redes sociales que contenían múltiples amenazas en contra de la presidenta electa.

El delito de amenazas agravadas se castiga con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel, según el Código Penal costarricense.

Con el 96,87 % de las mesas escrutadas, la oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó la Presidencia en primera ronda con el 48,3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,44 %, según el último corte de resultados publicado por el TSE.

De los restantes 18 candidatos inscritos, ninguno alcanzó el 5 % de los votos.

El Tribunal Supremo de Elecciones comenzó el martes el escrutinio manual de los votos y en un plazo máximo de un mes deberá publicar los resultados de manera oficial y declarar a los ganadores de la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños para diputados en la Asamblea Legislativa. EFE

