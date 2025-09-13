Detienen al presunto asesino de Charlie Kirk y su viuda promete continuar su activismo

afp_tickers

5 minutos

La viuda del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk prometió el viernes continuar el trabajo de su esposo, en tanto las autoridades informaron que su presunto asesino se entregó a la policía un día y medio después del atentado.

«Lo tenemos», dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado.

La búsqueda del autor del disparo que mató al activista conservador cercano al presidente Donald Trump, avanzaba lentamente hasta que se publicaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven.

«Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho», dijo entre llantos Erika Kirk, viuda del activista pro armas, cristiano y antiinmigrante.

«El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda», prometió Erika Kirk tras lamentar la pérdida de un «padre perfecto» y «esposo perfecto».

Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Según reportes, Robinson había sido confrontado por su padre sobre las fotos y posteriormente fue entregado.

Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando éste contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

El joven consideraba a Kirk como alguien «lleno de odio», explicó Cox en rueda de prensa.

– «Definitivamente inesperado» –

Los detalles sobre Robinson comenzaron a filtrarse el viernes, cuando surgió la foto del joven que creció en el seno de una familia republicana de St. George, una ciudad férreamente conservadora, a unas cuatro horas al sur de Orem.

«¿Quién habría pensado que este chico flaco entrando y saliendo de su auto sería capaz de cometer un acto tan atroz?», dijo a AFP Heather McKnight, una ex vecina que se mudó recientemente.

En las imágenes se ve al joven, que cursaba el tercer año de una pasantía de electricista, posando con armas y vestido para Halloween con un disfraz en el que parece estar montado sobre los hombros de Trump.

«Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO algún día, en vez de esto que estoy descubriendo sobre él ahora», dijo Jaida Funk, una joven de 22 años que asistió a la escuela primaria y secundaria con él.

«Definitivamente es inesperado».

La especulación giraba en torno a los mensajes que, según el gobernador Cox, se encontraron en casquillos de bala sin usar en el arma que Robinson empleó presumiblemente.

En su huida el joven dejó un rifle con mirilla telescópica y munición con inscripciones como «¡Hey, fascista, atrápala!» o «Bella ciao», el estribillo de la popular canción antifascista italiana.

Otro mensaje parecía más confuso: «Si estás leyendo esto eres gay».

La noche del viernes Robinson se encontraba detenido bajo sospecha de homicidio agravado, y se espera que sea acusado formalmente en los próximos días.

Utah contempla la pena de muerte para ese delito, un castigo que Trump ha dicho que le gustaría que se impusiera.

– Una cacería humana –

Una verdadera cacería humana se activó en cuanto se confirmó la muerte de Kirk, una estrella conservadora de las redes sociales y un apasionado defensor de un mensaje nacionalista conservador y cristiano que atraía a numerosos jóvenes en universidades, tanto para escucharlo como para rebatirlo.

Kirk fue baleado mientras debatía con estudiantes en el campus como parte de una gira, «Demuéstrame que estoy equivocado».

Fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, Kirk fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes, acudiendo asiduamente a universidad y liceos.

Trump, que el año pasado fue objeto de dos intentos de asesinato, había responsabilizado inicialmente a «la izquierda radical» por el crimen, pero luego suavizó su mensaje.

Kirk «abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda», dijo el mandatario, que le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo al activista, padre de dos niños.

El impacto en la clase política y los activistas conservadores en Estados Unidos fue grande. Jóvenes protagonizaron vigilias en la noche del jueves en todo el país, en campus universitarios y lugares públicos.

El cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd. Erika Kirk también estaba a bordo de la aeronave.

El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una poco habitual muestra de consenso en la extremadamente polarizada opinión pública estadounidense.

bur-jz/mel/atm/ag/pb/avl