Detienen en Austria un sospechoso por las extorsiones contra la marca Hipp

2 minutos

Viena, 2 may (EFE).- Un hombre de 39 años ha sido detenido en Austria como presunto responsable de las extorsiones contra el fabricante alemán de alimentos de bebés Hipp y que mantuvo en vilo a Europa Central desde hace varias semanas, informaron este sábado varios medios de comunicación locales.

Según la emisora pública ORF, el sospechoso parece ser un «lobo solitario», que habría colocado raticida en seis frascos de comida para bebés colocados en tres supermercados en Austria, República Checa y Eslovaquia.

La policía austríaca no ha revelado ni la identidad ni la nacionalidad del sospechoso, que estaba siendo interrogado el sábado, sin que se conozcan por ahora más detalles.

Los diarios Kronenzeitung y Heute aseguran que el hombre fue detenido en la ciudad austríaca de Salzburgo, cerca de la frontera con Alemania, donde se encuentra la sede central de la empresa Hipp.

El sospechoso habría sido encontrado por los rastros que dejó a la hora de enviar correos electrónicos y gracias a las cámara de seguridad en los supermercados donde dejó los frascos adulterados.

Al parecer, la compañía recibió el pasado 27 de marzo un correo electrónico en el que se le exigía el pago de dos millones de euros (unos 2,3 millones de dólares) hasta el 1 de abril para evitar la puesta en circulación de los frascos adulterados.

Sin embargo, la amenaza no fue leída por la empresa hasta varios días después de vencer el plazo, y los seis recipientes fueron colocados en los supermercados.

Cinco de ellos fueron encontrados por las autoridades locales, mientras que el sexto sigue sin hallarse.

Las autoridades sanitarias detectaron en el frasco adulterado encontrado en el Estado de Burgenland, a unos 60 kilómetros al sur de Viena, 15 microgramos de raticida.

Las cadenas de supermercados afectadas por la extorsión pero también otras decidieron por precaución retirar todos los productos de la marca Hipp de sus estantes. EFE

jk/fpa