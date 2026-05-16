Detienen en Brasil a un alto ejecutivo chileno por insultos racistas y homófobos

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Santiago de Chile, 16 may (EFE).- Un alto ejecutivo chileno de la empresa pesquera Landes fue detenido en Brasil por actos racistas y homófobos durante un vuelo de Latam, que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt.

Según reportes de la aerolínea, el incidente ocurrió el pasado 10 de mayo cuando el hombre profirió insultos contra otras personas, pero terminó siendo detenido el viernes en el aeropuerto de Guarulhos al hacer escala en Brasil en su vuelo de regreso.

La empresa pesquera Landes condenó lo sucedido en un comunicado y dijo que «se encuentra recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente».

Latam, la aerolínea más grande de Latinoamérica, también se pronunció rechazando lo ocurrido y notificó que se encuentra colaborando con las autoridades brasileñas en la investigación sobre lo ocurrido.

«LATAM Airlines Brasil informa que se encuentra colaborando plenamente con la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre la conducta deplorable del pasajero, quien fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo», informaron.

En un video, que fue difundido en medios de comunicación locales, se ve al agresor tratando de ser controlado por la tripulación del vuelo, mientras pronuncia ofensas referidas al color de piel de otra persona utilizando la palabra «mono» y siendo despectivo sobre las personas «gay».

Este nuevo caso de racismo protagonizado por un chileno ocurre meses después de otros tres conocidos en este 2026, el más reciente en abril que involucró a un turista argentino que ofendió a una mujer en un supermercado en Copacabana.

Los otros dos fueron en enero pasado, se trató de un par de tenistas de nacionalidades colombiana y venezolana que hicieron gestos racistas al perder en un torneo y el de mayor cobertura mediática que protagonizó una abogada argentina, captada en video imitando a un mono contra empleados de un bar en Ipanema.

Este último generó una fuerte repercusión diplomática y mediática en ambos países, la letrada permaneció cerca de tres meses en Brasil bajo medidas cautelares antes de ser autorizada a regresar a Argentina tras el pago de una fianza de unos 19.000 dólares, aunque todavía debe responder judicialmente por aquel proceso. EFE

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