Detienen en clínica de Asunción a hombre que quiso ver sin permiso al expresidente Cartes

2 minutos

Asunción, 27 feb (EFE).- Un sujeto fue detenido este viernes luego de que intentara ingresar sin autorización a una clínica de Asunción y contactar al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), quien permanece recluido en terapia intensiva, informó la Policía Nacional.

El hombre, que no se identificó, «se puso prepotente y quiso entrar al estacionamiento» del Sanatorio Migone, «sin permiso, sin autorización», explicó el policía Fausto Gayoso a la Radio Ñandutí.

Gayoso indicó que el individuo, que medios locales identificaron como Darío Ozorio, de 28 años, «quiso entrar a hablar con el señor Horacio Cartes», sin que explicara el motivo de la visita.

Al no poder ingresar por el estacionamiento, el joven buscó acceder a la clínica por el área de llegada de las ambulancias, donde protagonizó un forcejeo con los policías presentes.

En declaraciones a periodistas, el hombre dijo que se enteró a través de los medios de comunicación de que Cartes está internado, por lo que decidió ir al sanatorio.

«Al menos tengo que poder verle y luego hablar con él», expresó el hombre. «Es un asunto entre él y yo», añadió, sin dar detalles.

Cartes permanece desde el jueves en terapia intensiva tras haber sufrido convulsiones presuntamente vinculadas a un bloqueo cardíaco o arritmia.

El exmandatario, de 69 años, presentó un «bloqueo auriculoventricular» (alteración en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos del corazón), por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de un marcapasos, informó este viernes el jefe del equipo médico que atiende al político, Eugenio Báez.

Según el médico personal del exjefe de Estado y senador coloradista, Antonio Barrios, el dirigente evoluciona «bastante bien» y estimó que podrá recibir en «unos días» el alta.

Cartes, considerado el mentor político del presidente paraguayo, Santiago Peña, es uno de los empresarios más importantes del país, que ha liderado inversiones en sectores como el tabaco, las bebidas, la banca y el deporte. EFE

nva/lb/jrh