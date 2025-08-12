Detienen en Ecuador a cuatro miembros de Los Choneros por el secuestro de siete personas

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a dos hombres y dos mujeres, presuntos miembros de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes del país, por estar supuestamente implicados en el secuestro de siete personas en la provincia costera de Los Ríos, informó este lunes la institución.

Las víctimas, entre las que está un bebé de tres meses, fueron secuestradas el pasado viernes, cuando se trasladaban desde la provincia amazónica de Zamora Chinchipe hacia Los Ríos.

Horas después, sus familiares comenzaron a recibir mensajes extorsivos en los que les pedían el pago de 15.000 dólares para poder liberarlos.

La Policía comenzó un operativo y llegó hasta una vivienda ubicada en una zona rural de Los Ríos, donde estaban las víctimas y varios de los secuestradores, quienes lograron escapar.

El teniente coronel Jairo Barrera, jefe policial de la zona, explicó que seis personas fueron liberadas, pero que una séptima, de 19 años, había sido asesinada.

Los operativos siguieron y los agentes lograron capturar en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, a cuatro presuntos implicados en el secuestro. La Policía investiga si también estarían involucrados en el asesinato de una de las víctimas.

El líder de Los Choneros es el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, recientemente extraditado a Estados Unidos después de que fue recapturado el pasado 25 de junio en un búnker subterráneo que estaba en una casa de la provincia costera de Manabí.

Esta banda es también una de las que fueron declaradas como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 para combatir a los grupos criminales, dedicados principalmente al narcotráfico, pero que han diversificado su actividad delictiva hacia las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

El Gobierno atribuye a la disputa de territorio entre estas bandas delictivas la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino en los últimos años. En el primer semestre de este 2025 el país registró 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

