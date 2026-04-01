Detienen en Ecuador a diecisiete personas vinculadas al grupo criminal Las Águilas

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Quito, 31 mar (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a quince adultos y dos menores de edad presuntamente vinculados al grupo criminal Las Águilas durante un operativo realizado en la provincia costera de Guayas, donde además se incautaron armas, droga, municiones y vehículos, según informó este martes el Ministerio del Interior.

Cuatro de los detenidos ya contaban con antecedentes por robo, abigeato y receptación.

Durante el operativo, los agentes incautaron trece armas de fuego, entre artesanales e industriales, incluidas pistolas, escopetas y carabinas, así como 480 gramos de droga y 103 cartuchos.

Asimismo, la Policía recuperó tres vehículos y catorce motocicletas, además de cuatro alimentadoras y catorce terminales móviles.

Este martes, también, el ministro del Interior John Reimberg informó del desmantelamiento en Quito de un centro de acopio de droga atribuido al grupo criminal Los Lobos, además de la detención de tres presuntos integrantes de esa organización en la capital ecuatoriana.

Las Águilas y Los Lobos son dos de las bandas criminales que operan en Ecuador y a las que las autoridades relacionan con la escalada de violencia que atraviesa el país.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno», declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra estos grupos delictivos organizados, a los que el Gobierno ha catalogado como «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, con alrededor de 9.300 asesinatos, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

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