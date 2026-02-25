Detienen en el centro de México a un operador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en el central estado de Tlaxcala a Isaac Moreno ‘El Hacha’, operador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien está relacionado con secuestros, extorsiones, homicidios, comercio ilegal de hidrocarburos y agresiones a grupos rivales.

De acuerdo con fuentes oficiales, personal de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron al sujeto, identificado como Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.

Junto a él se incautaron de «dosis de droga y una granada».

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que la detención fue resultado de trabajos de investigación de campo, tras los cuales agentes de las fuerzas federales ubicaron al sujeto a bordo de un vehículo sin matrículas.

«Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación», señaló la dependencia.

Según la SSPC, el hombre es identificado como uno de los principales operadores de «una organización delictiva con alta presencia en la región».

Además, era jefe de una facción criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente «coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso (un tipo de extorsión), homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona».

El hombre finalmente fue detenido y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, «quien determinará su situación jurídica».

Las acciones ocurren en medio de la presión de Estados Unidos, quien ha dejado ver la posibilidad de atacar los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

El arresto se da también tras la muerte el pasado 22 de febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El narcotraficante, conocido como El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 21 de enero, último reporte del Gobierno de México, gracias a la operación Frontera Norte -acordada con Donald Trump para evitar aranceles a México- se han detenido a 10.929 personas y se han confiscado 120,3 toneladas de droga, entre ellas 603 kilogramos de fentanilo. EFE

