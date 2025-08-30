Detienen en Guatemala a un tercer líder indígena que protestó contra el Ministerio Público

Ciudad de Guatemala, 29 ago (EFE).- El líder indígena guatemalteco Esteban Toc Tzay fue arrestado este viernes, luego de ser acusado por presunto terrorismo, en un caso por el cual ya se encuentran presos dos de sus compañeros, aunque el proceso judicial en su contra se encuentra bajo reserva.

La detención de Toc Tzay, criticada este viernes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, tuvo lugar en el departamento (provincia) de Quetzaltenango, en el oeste del territorio.

Toc Tzay participó en 2023 en las manifestaciones contra el Ministerio Público (Fiscalía) por los presuntos intentos de la entidad para afectar los resultados electorales de dicho año, ganadas por Arévalo de León.

El líder indígena indicó a periodistas este viernes que fue arrestado cuando salía de un tratamiento médico y responsabilizó a la Fiscalía por lo que pueda sucederle.

El activista está acusado, según diversas fuentes, por el delito de terrorismo y otros cuatro cargos por los cuáles también se encuentran bajo arresto sus compañeros Luis Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, y Héctor Chaclán, pese a que estos casos se encuentran bajo reserva judicial (confidencialidad) por orden del juez a cargo.

Pacheco, Chaclán y Toc Tzay forman parte de la organización indígena «48 cantones» del departamento de Totonicapán (oeste).

Por su parte, Arévalo de León dijo esta tarde que la captura de Toc Tzay es una «agresión más» por parte del Ministerio Público, que se encuentra «capturado por las fuerzas más obscuras del país».

De acuerdo con el mandatario, Toc Tzay y los otros dos líderes detenidos «lo único que han hecho es defender la ley, la legalidad y las elecciones».

La Unión Europea en Guatemala señaló -en su cuenta de X- que «La detención del líder indígena Esteban Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la #Democracia y ejercen el derecho a la reunión pacífica. Llamamos a que se respete el debido proceso y se garantice su integridad».

Así mismo, la directora de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, denunció en la misma red social que «la detención del líder indígena Esteban Toc refleja el ensañamiento del Ministerio Público, que abusa del derecho penal para perseguir a quienes luchan por la justicia. La elección del nuevo fiscal general es una oportunidad única para frenar esta persecución».

Pacheco y Chaclán están acusados por el Ministerio Público por terrorismo y la jueza Carol Patricia Flores, señalada en el pasado por actos de corrupción, los imputó por dicho cargo y también por obstaculización a la acción penal, aunque la Fiscalía buscaba ligarlos al proceso judicial también por otros tres delitos, que incluían sedición.

Los dos indígenas capturados en primera instancia son considerados por analistas como «presos políticos» por la persecución en su contra por parte del Ministerio Público, al igual que el periodista José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

La cúpula del Ministerio Público, comandada por la fiscal general Porras y su secretario general, Ángel Pineda, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que incluyen denuncias por los presuntos intentos de derribar los resultados presidenciales de 2023. EFE

