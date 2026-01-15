Detienen en México a hombre ligado al Cartel de Sinaloa que es requerido por el FBI

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- Agentes de las Secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este jueves en Sinaloa a Daniel Alfredo ‘N’, alias ‘el Cubano’, líder de una facción delictiva afín al Cartel de Sinaloa, quien coordinaba la distribución de droga sintética a Estados Unidos y es requerido por el FBI.

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre el arresto y detalló que el sujeto cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En el estado de Sinaloa, y su capital Culiacán, desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró el año pasado como un grupo terrorista, tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas. EFE

