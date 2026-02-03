Detienen en México a un responsable de un atentado contra diputados locales

Autoridades de seguridad mexicanas informaron este martes la detención de uno de los autores del ataque la semana pasada contra dos diputados locales del estado de Sinaloa (noroeste), uno de los más violentos de México.

El individuo fue identificado como Jesús Emir «N», a quien se acusa de pertenecer a una célula criminal y ser «uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados» del partido opositor Movimiento Ciudadano, el 28 de enero, informó el secretario Omar García Harfuch en su cuenta de X.

«El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal», agregó el funcionario.

Los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos a plena luz del día cuando salían de la sede del Congreso en Culiacán, la capital del estado.

El legislador, de 59 años, permanecía internado y en estado crítico debido a las heridas, mientras su compañera, de 55, perdió un ojo, pero se hallaba fuera de peligro, según reportes de la prensa mexicana el lunes.

Tras el atentado contra los legisladores y del secuestro, el 23 de enero, de 10 trabajadores de una minera canadiense que opera en el sur de Sinaloa, el gobierno reforzó la seguridad en la entidad con el envío de 1.600 militares.

El estado, emplazado en la costa del Pacífico, es uno de los cinco más violentos de México, sobre todo desde que en 2024 se desató una guerra intestina en el cártel de Sinaloa.

El conflicto de facciones estalló luego de la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de sus líderes históricos, quien con engaños fue llevado a Estados Unidos por un hijo de su exsocio Joaquín el «Chapo» Guzmán.

Las pugnas dejan más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos desde septiembre de 2024, según autoridades.

