Detienen en Reino Unido a una colombiana acusada envenenar a 2 niñas con talio en Bogotá

Bogotá, 6 ene (EFE).- La Fiscalía colombiana confirmó este martes la detención en el Reino Unido de la empresaria Zulma Guzmán Castro, pedida en extradición por el país andino porque supuestamente asesinó a dos niñas en Bogotá en un caso de envenenamiento con talio, un metal altamente tóxico.

El organismo señaló en un comunicado que Guzmán fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido luego de que «fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido».

«Guzmán Castro, presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas, mediante intoxicación con talio, será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra», agregó la información.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que Colombia ha «cumplido (con) la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición» y que el Reino Unido «confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico».

Guzmán deberá comparecer ante la justicia colombiana como «autora del delito de homicidio con circunstancias de agravación punitiva cuando la víctima es niño, niña o adolescente».

El pedido de extradición se apoya, además, en una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Bogotá, en la que se señala que los hechos ocurrieron el 3 y 4 de abril de 2025, cuando las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de la capital colombiana.

Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y la otra falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y una tercera adolescente sobrevivieron pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Una investigación de la Fiscalía estableció que el envenenamiento no fue accidental y los análisis de laboratorio permitieron identificar el talio, una sustancia incolora e insípida, utilizada en procesos industriales y altamente peligrosa para la salud.

El rastro del producto llevó a los investigadores a un tarro de frambuesas con chocolate adquirido días antes del hecho, lo que permitió reconstruir la cadena de compra y orientar la investigación hacia Guzmán Castro, quien salió de Colombia poco después de la muerte de las menores y fue objeto de una búsqueda internacional. EFE

