Detienen en Rusia a un colombiano por intento de narcotráfico

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Moscú, 25 mar (EFE).- La Fiscalía de la región rusa de Primorie, en el Lejano Oriente, informó hoy de la detención de un ciudadano colombiano, cuyo nombre no se releva, durante el intento de vender un alijo de drogas.

«En Primorie fue arrestado un ciudadano de la República de Colombia por intento de venta de drogas», indicó la institución en su canal de Telegram.

Según la Fiscalía de Primorie, el pasado 20 de marzo «el ciudadano extranjero intentó vender una partida grande de narcóticos» en la ciudad portuaria de Vladivostok.

«Sin embargo, no pudo concretar su propósito delictivo por circunstancias ajenas a su voluntad», señaló la entidad, sin dar más detalles.

Las autoridades dictaron contra el colombiano la medida cautelar de arresto por dos meses.

La Fiscalía concluyó que está a cargo de las investigaciones e instrucción de la causa penal por intento de narcotráfico.EFE

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