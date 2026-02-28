Detonan bomba de racimo soviética en Honduras que pudo pertenecer a ‘contra’ nicaragüense

2 minutos

Tegucigalpa, 27 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Honduras detonaron de manera controlada una bomba de racimo de fabricación soviética tipo RBK-250 en el este del país, cerca de la frontera con Nicaragua, y que podría haber pertenecido a la llamada ‘contra’ nicaragüense que combatió a los sandinistas en la década de 1980.

El artefacto explosivo fue hallado en San Andrés del Bocay, en el departamento de Olancho, por personal del XVI Batallón de Infantería, asignado al destacamento de Protección Ambiental, que realiza patrullajes orientados a la conservación de los recursos naturales, informó este viernes la institución castrense en un comunicado.

Además, señaló que en una de las operaciones se produjo el hallazgo de la bomba «de alto poder» y que, «como medida preventiva, se procedió a asegurar el área para resguardar la seguridad de la población y se coordinó el envío de especialistas en explosivos al lugar», donde se confirmó que «se trataba de una bomba de racimo tipo RBK-250, de fabricación rusa (soviética)».

Para neutralizar y eliminar el artefacto explosivo, que representaba un alto riesgo para la población civil, los equipos de destrucción de municiones y explosivos de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo su destrucción mediante el método de detonación controlada.

Las bombas RBK-250, con un calibre nominal de 250 kilos, fueron diseñadas para ser lanzadas desde aviones y detonadas por un fusible y una carcasa que se abre en el aire antes de que decenas de submuniciones caigan dispersas y explosionen sobre áreas grandes.

Según la información, la bomba pudo haber permanecido en el sector desde el decenio de los años 80 del siglo pasado.

En esos años, Nicaragua vivía un conflicto interno a raíz del surgimiento de los ‘contrarrevolucionarios’, conocidos como ‘contras’, que fueron organizados y financiados por Estados Unidos, operando desde varios sitios de Honduras fronterizos con el vecino país.

La presencia de miles de ‘contras’ en Honduras alteró las relaciones con Nicaragua, por las incursiones armadas de los rebeldes en su intento por derrocar al régimen sandinista que encabezaba el actual presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Varios hondureños murieron en el este de su propio país al pisar minas sembradas que dejaron los ‘contras’, quienes incluso recibían asistencia en la base militar de El Aguacate, Olancho, entre otras instalaciones de apoyo logístico.

El Ejército de Nicaragua recibía asistencia de la desaparecida Unión Soviética. EFE

gr/mt/seo