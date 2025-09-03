The Swiss voice in the world since 1935

Deutsche Bank: el Gobierno alemán ha dado pasos importantes pero son necesarias reformas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Fráncfort (Alemania), 3 sep (EFE).- El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, considera que «el nuevo Gobierno alemán ha dado unos primeros pasos importantes» como la aprobación de un presupuesto extraordinario porque «el empuje a las inversiones proporciona impulsos positivos», pero son necesarias reformas rápidas en Alemania.

Sewing destacó la urgencia de reducir la burocracia, acelerar los permisos, unos precios de la energía más bajos, una reforma del sistema social y más flexibilidad en el mercado laboral.

Estos puntos decidirán el bienestar de Alemania y si el país es percibido como un lugar de innovación preparado para el futuro.

En definitiva se trata de mejorar la capacidad competitiva de la economía alemana, según Sewing.

Además, las reformas de Alemania pueden ser el motor para que otros países en Europa las apliquen también.

«Pero para eso el Gobierno alemán debe asumir un liderazgo también en la política económica como ya lo ha hecho el canciller alemán, Friedrich Merz, en la política exterior con éxito», añadió Sewing.

«Por eso necesitamos urgentemente el anunciado ‘Otoño de las reformas'», enfatizó Sewing.

El consejero delegado de Deutsche Bank consideró que los inversores internacionales tienen mucho interés en Alemania pero quieren ver movimientos y no van a esperar eternamente.

«El mayor riesgo económico para Alemania no son los aranceles y otras barreras comerciales, sino nuestro desaliento, nuestra precaución, nuestra complicación», dijo el consejero delegado de Deutsche Bank. EFE

aia/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR