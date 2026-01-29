Deyverson llega a Liga de Quito con el objetivo de ganar la Copa Libertadores

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 28 ene (EFE).- El brasileño Deyverson llegó a Liga de Quito con ganas de ser campeón de la Copa Libertadores tras haber ganado el título en 2021 con Palmeiras, y de no dejar de lado las bromas que lo caracterizan tanto dentro como fuera de la cancha.

«El fútbol está muy pesado y a mí me gusta hacer bromas. Hay quienes lo toman como una falta de respeto, pero no es así, soy respetuoso y alegre. Acá vengo como lo profesional que soy y a dar todo por Liga. Vengo en mi mejor momento, a mis 34 años, en procura de ganar la Libertadores», señaló Deyverson en la presentación como futbolista de Liga.

El refuerzo estelar del Rey de Copas ecuatoriano dijo que aceptó la propuesta porque «tiene un lindo proyecto» que le detalló el técnico brasileño Tiago Nunes, que desde la temporada pasada dirige el equipo.

Para el brasileño estar en Liga de Quito «es un sentimiento muy grande y muy lindo».

En su recorrido por las instalaciones del club tocó el trofeo de la Libertadores que ganó el club ecuatoriano en el año 2008. «Me inspira para que ojalá podamos volver a ganar», dijo.

«Vamos a trabajar mucho para ganar la Libertadores, porque este club se lo merece. En la semifinal del año pasado ante Palmeiras, vi que Liga estuvo muy cerca de volver a ser finalista, lo digo con todo el respeto y la gratitud que le tengo a Palmeiras», indicó.

Deyverson aseguró que tuvo la oportunidad para ir a otro equipo, pero se decidió Ecuador, «porque es un país muy lindo».

«Ayer martes conocí Quito (la capital ecuatoriana) y es mucho más linda, la gente es muy amable y eso no tiene precio, antes que pensar en ir a otro lugar, se debe venir a Ecuador», señaló.

El futbolista resaltó que sus primeros pasos en el fútbol fueron como portero. «Pero me dijo mi padre que mejor juegue de delantero para que haga goles», recordó.

También expresó su gratitud a su esposa: «Es una mujer increíble que me ayudó a ordenar mi vida, mi profesión. Gracias a ella dejé las bebidas, las fiestas, me guía en la alimentación, a descansar bien, es la persona más importante de mi vida», sostuvo. EFE

