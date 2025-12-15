Dieciséis estudiantes y un conductor mueren en un accidente de autobús en Colombia

Al menos 16 estudiantes de colegio que celebraban su graduación y un conductor murieron este domingo luego de que el autobús en el que viajaban cayó en un abismo en el noroeste de Colombia.

El grupo de alumnos de un colegio del municipio de Bello, vecino de Medellín, se transportaba desde una playa en el Caribe colombiano, adonde habían viajado días antes para celebrar su grado.

En la mañana cayeron en un abismo de unos 40 metros por razones que aún se investigan, según dijo a medios el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El punto de accidente está a unos 180 kilómetros de su destino.

Una fuente de la alcaldía de Bello indicó a la AFP que aún está por determinarse cuántas de las víctimas eran menores de edad. Los estudiantes tenían entre 16 y 18 años.

Veinte personas fueron trasladadas heridas a centros médicos. El gobernador Rendón afirmó que tres de ellas están graves.

Más temprano la gobernación de Antioquia comunicó en la red X que por lo menos 16 de los lesionados son menores.

– «No recuerdo nada» –

Rendón publicó en Instagram un video en el que se escucha a uno de los sobrevivientes contar su experiencia.

«Yo venía dormido y de un momento a otro sentí los gritos y desde ahí ya no recuerdo nada», dice.

Por su propia cuenta, los estudiantes habían pagado un viaje a Tolú y Coveñas, paradisíacos destinos en el Caribe.

Imágenes divulgadas por la prensa local muestran el autobús destrozado después del accidente en el abismo y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.

El presidente, Gustavo Petro, envió condolencias a las familias en X.

«No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres», escribió el mandatario.

Una fuente de la policía dijo a la AFP que en la zona del accidente opera la guerrilla ELN, por lo que bomberos y miembros de la Defensa Civil debieron tomar medidas de seguridad especiales para realizar sus labores.

Los rebeldes ordenaron un confinamiento de 72 horas a civiles en las regiones bajo su dominio a partir de este domingo, mientras realizan ejercicios militares para responder a lo que llamaron «amenazas de intervención» del presidente estadounidense, Donald Trump.

Colombia registró en 2024 un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial.

