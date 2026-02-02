Dieciséis muertos y 30 heridos en dos accidentes de tráfico en Turquía

Dieciséis personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos accidentes de tráfico en una zona turística del sur de Turquía, informaron este domingo las autoridades turcas.

Un autobús que transportaba a 34 personas se salió de la carretera cerca de la ciudad de Antalya, con un saldo de nueve muertos y 25 heridos, siete de ellos en estado crítico, dijo el gobernador provincial Hulusi Sahin. No especificó si hay extranjeros entre las víctimas.

«Es una intersección donde no deberías conducir rápido, sin embargo parece que el autobús entró a alta velocidad», dijo. Añadió que la lluvia había hecho que la carretera estuviera resbaladiza.

Por otro lado siete personas murieron y cinco resultaron heridas en otro accidente en Burdur, en la autopista de Antalya a Isparta, informó la agencia de noticias DHA.

