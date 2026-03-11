Diez muertos y 17 heridos en ataque con drones en el centro de Sudán

2 minutos

Jartum, 11 mar (EFE).- Al menos diez personas murieron y 17 resultaron heridas este miércoles en un ataque con drones atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una aldea ubicada en el estado del Nilo Blanco, en el centro de Sudán, según un comunicado de las autoridades de seguridad.

El ataque «fue perpetrado con cuatro drones suicidas y tuvo como blanco una escuela y un hospital de la localidad de la aldea de Shukeiri, de la zona de Um Ramta», en el Nilo Blanco, informó la Comisión de Seguridad de esa región en un comunicado.

Apuntaron que «dos drones impactaron en la escuela, uno en el hospital y un cuarto en un centro sanitario (…) ocho estudiantes de secundaria y un trabajador médico murieron y otras 17 personas, incluidos varios alumnos, resultaron heridas».

Las autoridades locales acusan a las FAR, enfrentadas con el Ejército sudanés desde abril de 2023, de atacar en varias ocasiones en los últimos días instalaciones civiles en ese estado fronterizo con Sudán del Sur, incluida la central de electricidad que alimenta a varias ciudades del Nilo Blanco y el vecino estado de Kordofán.

Uno de esos ataques, supuestamente perpetrado con artillería pesada la noche de este martes, dejó siete muertos, entre ellos un niño, y 13 heridos en la ciudad de Dilling, en el estado de Kordofán del Sur.

Los intensos combates en Kordofán se deben a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, provocando la peor crisis humanitaria y de desplazamiento en el planeta. EFE

az-fa/amr/jgb