Diez países europeos y la UE exigen que se garantice la seguridad de la FINUL en el Líbano

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París, 31 mar (EFE).- Diez países europeos y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, exigieron a «todas las partes» implicadas en el conflicto del Líbano que garanticen la seguridad «en cualquier circunstancia» del personal de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), tras la muerte de tres cascos azules en el sur del país.

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de Bélgica, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, junto con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reafirmaron su «firme apoyo» al mandato de la misión de paz.

También condenaron «con firmeza todos los ataques recientes contra las unidades de la FINUL, que han causado pérdidas humanas inaceptables en los últimos días».

Los firmantes reclamaron además que los canales de resolución de conflictos «permanezcan abiertos» y subrayaron que «todas las partes deben garantizar, en todas las circunstancias, la seguridad del personal y de las instalaciones de la FINUL, conforme al derecho internacional».

En el mismo texto, los países europeos expresaron su respaldo «pleno» al Gobierno y al pueblo libanés, que «sufren una vez más las consecuencias dramáticas de una guerra que no han elegido», y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los civiles afectados tanto en Líbano como en Israel.

Los firmantes responsabilizaron a Hezbolá de la situación actual y condenaron sus ataques contra Israel «en apoyo a Irán», al tiempo que advirtieron de la necesidad de evitar una nueva escalada regional.

Los ministros de Exteriores y la jefa de la diplomacia europea también apoyaron las decisiones del Gobierno libanés y consideraron que la única vía para preservar la soberanía del país pasa por reforzar el Estado y sus instituciones.

En este sentido, abogaron por negociaciones políticas «directas» entre Líbano e Israel para lograr una solución duradera al conflicto, al tiempo que pidieron al Gobierno de Benjamin Netanyahu que evite agravar el conflicto con una operación militar terrestre e insistieron en la necesidad de respetar la integridad territorial del Líbano.

Asimismo, reiteraron su apoyo a las fuerzas armadas y de seguridad libanesas y pidieron al Gobierno de ese país avanzar en reformas económicas y financieras, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Los ministros europeos llamaron igualmente a respetar el acuerdo de cese de hostilidades y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a proteger a la población civil, al personal humanitario y a las infraestructuras esenciales.

Los países firmantes y la jefa de la diplomacia europea reiteraron finalmente su compromiso de seguir proporcionando ayuda humanitaria y pidieron a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos para asistir a más de un millón de desplazados por el conflicto. EFE

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