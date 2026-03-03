Diez panameños son detenidos en Cuba por «propaganda» contra el gobierno

afp_tickers

3 minutos

Diez panameños fueron detenidos en La Habana por presunta «propaganda» contra el gobierno, días después de la intercepción de una lancha procedente de Estados Unidos cuyos tripulantes intentaron infiltrarse en la isla «con fines terroristas», según autoridades cubanas.

Los 10 panameños fueron detenidos el sábado, tras ingresar al país «con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional» (no revelado), señaló este lunes el ministerio del Interior en un comunicado divulgado por la televisión cubana.

El ministerio destacó que los implicados «reconocieron ser los autores de los hechos» que tuvieron lugar en La Habana el sábado por la madrugada.

Según las investigaciones, «una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que, de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre 1.000 y 1.500 dólares para cada uno».

La cancillería de Panamá pidió a Cuba en un comunicado «el respeto al debido proceso» y «a los derechos humanos» de los detenidos.

«El Gobierno panameño actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico» de Cuba, dice la nota.

Estas detenciones de producen después de que diez personas armadas fueran interceptadas el miércoles en aguas territoriales cubanas, cuando intentaban infiltrarse en la isla, en una operación que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes.

– «Terrorismo» –

Los infiltrados van a ser imputados por el delito de terrorismo, según adelantó el fiscal Edward Robert el viernes.

A bordo de la embarcación con matrícula de Florida, se encontró una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, algunos de ellos de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según las autoridades.

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro fallecidos en el enfrentamiento con los guardafronteras cubanos, quería «ir a combatir» a Cuba y ver «si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba», dijo el jueves a la AFP Wilfredo Beyra, un compañero de militancia política de Ortega.

El objetivo de Ortega «era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba», añadió por teléfono Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

Según la versión cubana, el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.

A finales de la década de 1990, se registraron una serie de atentados con bomba en hoteles de La Habana. Dos salvadoreños, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, fueron condenados a 30 años de prisión por ser los autores.

La administración de Donald Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la «amenaza excepcional» que supondría la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, para su seguridad nacional, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán, sus aliados.

rd-lis/jb/dga/nn