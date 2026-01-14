Dimite el jefe de aviación civil de Grecia tras el fallo que suspendió cientos de vuelos

Atenas, 14 ene (EFE).- El jefe de la Autoridad de Aviación Civil griega (YPA), Yorgos Saunatsos, dimitió este miércoles tras la importante avería del pasado 4 de enero que provocó cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos en los aeropuertos del país, informó el Ministerio de Infraestructuras y Transporte en un comunicado.

La dimisión de Saunatsos llega horas después de que una comisión especial creada por dicho Ministerio publicara un informe sobre el incidente, en el que se afirma que la navegación en el espacio aéreo griego se basa en infraestructuras de «tecnología obsoleta» que «no tienen apoyo del fabricante» de dichos sistemas «ni garantías operativas sustanciales».

El día de la avería, las conexiones por radio entre controladores y conductores aéreos se interrumpieron durante varias horas por un fallo técnico en los sistemas centrales de comunicación, lo que obligó al cierre temporal de la zona aérea del país.

Decenas de vuelos que sobrevolaban o tenían como destino algún aeropuerto griego y ya habían despegado tuvieron además que ser desviados hacia otros espacios aéreos o aeropuertos de países cercanos.

«Los sistemas son viejos, pero todo el mundo está de acuerdo en que funcionan. El problema es su capacidad», señaló este miércoles Jristos Dimas, ministro de Transportes de Grecia, quien añadió que el fallo fue «de bajo riesgo» ya que ninguno de los vuelos estuvo en peligro.

No obstante, al mismo tiempo apuntó de que el Gobierno griego, en colaboración con la Comisión Europea (CE) y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea Eurocontrol, ya está aplicando «un plan de acción integral» para modernizar todos los sistemas.

«El informe demuestra claramente confusión administrativa, una larga demora en el diagnóstico de la causa del fallo y falta de cooperación entre los ejecutivos de YPA», señaló por su parte el sindicato de los controladores aéreos de Grecia, EEKE.

Los controladores acusan además a la administración de YPA de «insistencia criminal» en mantener la ocupación de las frecuencias por radio del Control de Tránsito Aéreo central al 100 % de su capacidad y añaden que su reducción inmediata es necesaria «para garantizar la seguridad de los vuelos».

Además, denuncian los retrasos en la instalación de los nuevos transceptores VHF, equipo que se supone que ya tendría que haber sido recibido y con el que el incidente podría haberse evitado.

El informe también menciona también al proveedor de las telecomunicaciones, OTE, empresa cuyo 54,62 % de las acciones pertenece a la alemana Deutsche Telekom, y afirma que el nivel de cooperación con YPA y OTE está «lejos de ser óptimo». EFE

