Dimite el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en medio de reestructuración interna

2 minutos

Berlín, 5 ene (EFE).- El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, ha anunciado este lunes su dimisión, después de que se rumorease una posible destitución y en el marco de un proceso de reestructuración de diversos cargos clave del Gobierno y las fuerzas de seguridad ucranianas.

«Seguiré dentro del sistema del SBU para implementar operaciones especiales asimétricas punteras a nivel mundial, que seguirán causando el máximo daño al enemigo», declaró Maliuk en un mensaje difundido en Telegram por el SBU, la agencia de seguridad nacional ucraniana.

«Estoy convencido de que un servicio especial fuerte y moderno es la clave de la seguridad de nuestro Estado. Los cambios que el presidente de Ucrania está implementando en el sector de la Defensa tienen este objetivo y le doy las gracias», agregó.

A través de un decreto, Zelenski nombró este lunes como jefe interino del SBU a Yevheni Jmara, que hasta ahora presidía la rama conocida como Centro de Operaciones Espaciales ‘A’.

De acuerdo con la agencia Interfax Ucrania, con anterioridad el presidente había propuesto que Maliuk se centrase en las operaciones de combate, desde dentro de la estructura de los servicios especiales, y dejase el puesto libre en el marco del proceso de renovación.

En los últimos días, la posible destitución de Maliuk había provocado una inusual oposición pública por parte de los mandos militares del país.

Mijailo Drapatí, comandante de las Fuerzas Conjuntas del Ejército; Robert Brovdi, jefe de las fuerzas de drones; y Denis Prokopenko, comandante del Cuerpo Azov de la Guardia Nacional, emitieron declaraciones en las que expresaban su firme apoyo a Maliuk.

Los tres citaron los éxitos de su agencia, pero también advirtieron de que su destitución podría socavar los esfuerzos de defensa en un momento crítico.

A Maliuk se le atribuye, entre otras cosas, el mérito de haber supervisado operaciones de gran impacto, como los ataques con drones marítimos que debilitaron la Flota del Mar Negro de Rusia y la operación ‘Spiderweb’ de junio, que dañó o destruyó docenas de aviones estratégicos en bases rusas situadas a más de 4.000 km dentro del territorio del país invasor.

La semana pasada Zelenski nombró al hasta entonces responsable de la inteligencia militar ucraniana o GUR, Kirilo Budánov, jefe de la oficina presidencial, un puesto clave que ocupó hasta noviembre Andrí Yermak, la mano derecha del presidente, que tuvo que dimitir en medio de un escándalo de corrupción. EFE

