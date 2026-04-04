Dimiten tres miembros del Gobierno keniano por falsear datos de provisiones de combustible

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Nairobi, 4 abr (EFE).- Tres altos cargos del Gobierno de Kenia presentaron este sábado su dimisión tras ser detenidos el jueves por un caso de supuesta manipulación de datos de las provisiones de combustible en medio de un alza de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio, informó la Oficina de la Presidencia.

El presidente de Kenia, William Ruto, recibió la renuncia del viceministro de Petróleo, Mohamed Liban, del director general de la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA), Daniel Kiptoo Bargoria, y del director general de la Compañía de Oleoductos de Kenia, Joe Sang, según un comunicado del jefe de gabinete, Felix Koskei.

«Los principales responsables de la administración de la cadena de suministro de petróleo pueden haber manipulado los datos sobre las existencias de combustible en el país. Esto parece haberse hecho para aprovecharse del aumento de los precios mundiales y la ansiedad pública, creando así una falsa impresión de un desabastecimiento inminente», detalló Koskei.

Esta «atroz tergiversación» dio lugar a la adquisición irregular de un cargamento de combustible de emergencia por parte del Ministerio de Energía y Petróleo, una «violación» del marco de acuerdos intergubernamentales (G2G) que Kenia mantiene desde 2023 con los países del Golfo Pérsico para adquirir petróleo.

«El cargamento en cuestión fue adquirido en flagrante violación del marco G2G, a un precio significativamente superior a las tarifas contratadas, con total desprecio por los procedimientos establecidos de adquisición de emergencia, y era de calidad inferior», añadió.

Además, las autoridades iniciaron acciones administrativas contra el director adjunto de Petróleo, Joseph Wafula, y contra el gerente de Suministro y Logística de la Compañía de Oleoductos de Kenia, Joel Mburu.

Koskei subrayó que esta falsificación de datos puede equivaler a delitos económicos bajo la Ley de Delitos Económicos y Anticorrupción, así como del Código Penal del país.

Por último, destacó que Kenia ha seguido recibiendo suministros de combustible ininterrumpidos a pesar de la situación en Oriente Medio y que ninguno de los proveedores contratados, entre los que están Aramco Trading Fujairah, ADNOC Global Trading Ltd. y Emirates National Oil Company Singapore Pte Limited, ha declarado incapacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales.

Las economías de África son vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.

La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre suelo iraní, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones contra posiciones israelíes y estadounidenses en la región, además de bloquear el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo. EFE

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