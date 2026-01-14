Dinamarca anuncia refuerzo de presencia militar en Groenlandia junto con aliados de OTAN

3 minutos

Copenhague, 14 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia -territorio autónomo danés con el que se quiere hacer Estados Unidos-, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

«El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica», señaló en un comunicado Defensa, que añade que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de «aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN».

Entre las posibles actividades que se realizarán este año se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) «informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes».

Defensa recuerda que el verano pasado ya aumentó su presencia en la isla con varias iniciativas, entre las que menciona las maniobras realizadas con otros cuatro países de la OTAN (Francia, Noruega, Suecia y Alemania).

«La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados y por eso es importante que fortalezcamos aún más nuestra capacidad de operar en la región, junto con nuestros aliados», señaló en el comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Poulsen añadió que, en las próximas semanas, Dinamarca y sus aliados «árticos y europeos» determinarán cómo se plasmará de forma concreta el aumento de militares y de actividad militar.

La televisión pública danesa DR había informado horas antes del envío a Groenlandia de un comando de avanzada para preparar la llegada de más efectivos militares.

Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas por ‘DR’.

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42.000 millones de coronas danesas (unos 6.000 millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

Varios países europeos, con Reino Unido y Alemania a la cabeza, han comentado esta semana que estudian la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en la isla para tratar de calmar al presidente estadounidense, Donald Trump, que alude a motivos de defensa nacional para justificar hacerse con el control de Groenlandia.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance. EFE

