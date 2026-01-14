Dinamarca anuncia refuerzo de presencia militar en Groenlandia junto con aliados de OTAN

Copenhague, 14 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia -territorio autónomo danés con el que se quiere hacer Estados Unidos-, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

«El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica», señaló en un comunicado Defensa, que añade que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de «aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN».

Entre las posibles actividades que se realizarán este año se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) «informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes», indicó.

«La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados y por eso es importante que fortalezcamos aún más nuestra capacidad de operar en la región, junto con nuestros aliados», señaló en el comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

En una rueda de prensa posterior, celebrada mientras unos dos centenares de personas protestaban delante de la Embajada de EE.UU. en Copenhague con banderas groenlandesas, Poulsen dijo que aumentar la presencia militar en Groenlandia no es nada «nuevo» y aludió a los pasos dados el último año para reforzar ese área y las maniobras realizadas en septiembre pasado con otros cuatro países de la OTAN.

«Pero es una clara prioridad seguir reforzando esa presencia, es algo que beneficia a toda la Alianza», afirmó Poulsen, que no quiso dar detalles sobre el número de soldados y su localización ni sobre qué países colaborarán, ya que deben ser éstos los que lo hagan.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció minutos antes de la rueda de prensa que este miércoles llegarán a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas para participar en el marco de la Operación Resistencia Ártica del Ejército danés y a petición de Dinamarca.

Poulsen rehuyó pronunciarse sobre las amenazas de una invasión militar estadounidense por tratarse de una cuestión «hipotética», aunque considera «improbable» que un país de la OTAN pueda atacar a otro.

«Es necesario que la OTAN se involucre en mayor grado en el Ártico», dijo Poulsen, que discutirá el tema el próximo lunes en Bruselas con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, junto con la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42.000 millones de coronas danesas (unos 6.000 millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

Varios países europeos, con Reino Unido y Alemania a la cabeza, han comentado esta semana que estudian la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en la isla para tratar de calmar al presidente estadounidense, Donald Trump, que alude a motivos de defensa nacional para justificar hacerse con el control de Groenlandia. EFE

