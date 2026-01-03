Dinamarca llama a la desescalada en Venezuela y sigue de cerca la situación

Berlín, 3 ene (EFE).- Dinamarca expresó este sábado su preocupación ante la situación en Venezuela, país que ha vivido «hechos dramáticos» cuya evolución Copenhague sigue de cerca, indicó el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, quien también llamó a la desescalada.

«Hechos dramáticos en Venezuela que seguimos de cerca», dijo en su cuenta de X el jefe de la diplomacia de Dinamarca.

«Necesitamos volver a la desescalada y al diálogo, la ley internacional debe ser respetada», añadió.

El político danés hizo este comentario en X al citar una comunicación en esa red social de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, quien también llamó a la moderación tras el ataque aéreo estadounidense en Caracas y después de haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.

«He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela», dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace «un llamamiento a la moderación».

Asimismo, Kallas insistió en que «la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica». EFE

