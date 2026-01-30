Dinamarca quiere expulsar a extranjeros con pena de prisión incondicional mínima de un año

Copenhague, 30 ene (EFE).- El Gobierno danés presentó este viernes una reforma legal para poder expulsar a extranjeros que hayan sido condenados a al menos un año de prisión incondicional por delitos graves, una práctica que asume puede entrar en conflicto con las convenciones europeas de derechos humanos.

«No tenemos tiempo para esperar que los tribunales cambien su praxis, así que legislamos sobre eso ahora, conscientes de que hay un riesgo que estamos dispuestos a correr por los daneses», dijo en rueda de prensa la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen.

Dinamarca es uno de los 27 países del total de 47 que forman el Consejo de Europa que el mes pasado reclamó una nueva interpretación de la convención europea de derechos humanos en lo que respecta a la protección de los migrantes para facilitar las expulsiones de quienes cometan actos criminales.

«Se trata de aquellos que cometen actos de violencia grave, violan a chicas y a mujeres, cometen delitos con bandas criminales y muestran desprecio hacia nosotros los daneses», dijo Frederiksen, que encabeza un Gobierno de coalición con el Partido Liberal y el Partido Moderado.

Dinamarca respetaría una hipotética condena en contra en el futuro en los tribunales europeos, pero espera que la convención haya sido reformada antes de que se pueda producir, según Frederiksen.

La reforma legal incluye también medidas que aumentan los incentivos para que terceros países colaboren, ligados a la ayuda a la cooperación, y para que los extranjeros se vayan de forma voluntaria, aumentando el dinero que reciben quienes abandonen Dinamarca.

El Gobierno danés anunció también la reapertura de su embajada en Siria, después de 16 años, como una medida enmarcada en esta reforma.

«Así podremos influir mejor en la evolución en Siria en una forma positiva. Tenemos también el deseo de aumentar la cooperación con el gobierno de transición sobre las repatriaciones forzosas», explicó en la comparecencia el líder del Partido Moderado y ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Dinamarca quiere ir a la cabeza en la apertura del primer centro de acogida para solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea (UE), en colaboración con otros países miembros, y estudiar nuevas iniciativas «para asegurar la temporalidad para los refugiados y sus familiares».

Los extranjeros con condenas criminales pero que no pueden ser expulsados del país y viven en centros de internamiento deberán llevar una tobillera electrónica durante un año si no cumplen con sus obligaciones.

Dinamarca ha impulsado desde el cambio de siglo una línea dura en inmigración, apoyada inicialmente sólo por la derecha y a la que en la última década se han sumado también los socialdemócratas. EFE

