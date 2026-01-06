Dinamarca recibe apoyo europeo por amenaza de EEUU a Groenlandia y pide reunión con Rubio

Copenhague, 6 ene (EFE).- Dinamarca recibió este martes el respaldo de varios países europeos y de Canadá por las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al territorio autónomo danés de Groenlandia, una cuestión que Copenhague quiere discutir con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo más pronto posible.

Así la confirmó el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, al término de una reunión de urgencia de la comisión de Exteriores del Parlamento, en la que se trató la relación con Estados Unidos.

«Hemos acordado que es hora de pedir una reunión con nuestro colega estadounidense. Y eso hicimos ayer. No puedo decir cuándo será», dijo Rasmussen, que habló de la necesidad de aclarar algunos «malentendidos», como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentre llena de barcos chinos.

La solicitud de la entrevista con Rubio había sido adelantada minutos antes por la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, que también estará presente en la hipotética reunión.

Rasmussen resaltó que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió «respeto» para lo que considera una «línea roja».

Declaraciones de apoyo de varios países

Los líderes de seis países europeos (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) y los ministros de Exteriores del resto de países nórdicos, así como Canadá, mostraron su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia.

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», consta en el texto de los líderes europeos.

En otra declaración, los ministros de Exteriores de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca defendieron la soberanía de Groenlandia y la inviolabilidad de las fronteras.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró también hoy que su país «siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania que España no va a admitir que «se amenace la integridad territorial» de un Estado europeo.

«España no va a ser cómplice de tal atropello», afirmó Sánchez. «No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno», abundó.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció en palabras a la televisión pública danesa DR el apoyo «masivo», que deja de manifiesto que Dinamarca no está «sola» y «que tiene consigo a toda Europa».

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también se mostró agradecido en la red social Facebook por el respaldo de los socios europeos y pidió a Estados Unidos «un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos».

Polémica por reunión y crítica de oposición groenlandesa

La reunión del comité de Exteriores del Parlamento danés estuvo rodeada por la polémica, al no incluir a representantes de las autoridades groenlandesas.

La presidenta del comité equivalente del Parlamento groenlandés, Pipaluk Lynge, tildó su exclusión de «neocolonialismo».

Su homólogo danés, Christian Friis Bach (V), señaló que sólo se trataba de una reunión informativa con diputados daneses y que el Gobierno groenlandés hará lo propio con los suyos, compartiendo la misma información.

El Naleraq -única fuerza parlamentaria en la oposición y que obtuvo alrededor del 25 % de los votos en las últimas elecciones groenlandesas- ha criticado la actuación de su Gobierno y de Copenhague.

Su líder, Pele Broberg, achacó hoy al Ejecutivo groenlandés no haber hablado con Estados Unidos ya hace meses e instó a cesar en los esfuerzos por mantener la unión con Dinamarca y apostar en su lugar por la apertura y el diálogo con Washington.

El enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descartó que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.

«Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos», dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto. EFE

